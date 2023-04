Milanotri: con followyourpassion sabato 6 maggio torna il grande triathlon all’idroscalo di milano in serata, la ten-k, la 10 km competitiva e non

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

MILANO – Milàn l’è un gran Milàn anche quando si parla di triathlon. A dimostrarlo ancora una volta è il MilanoTRI che, in calendario sabato 6 maggio, animerà l’Idroscalo, il mare del capoluogo lombardo. Triathlon a Milano è sinonimo di grandi tradizioni e campioni, che di anno in anno hanno reso sempre più importante l’evento meneghino targato FollowYourPassion, brand di MG Sport. Anche quest’anno i triatleti potranno scegliere tra due distanze: quella sprint (750 m di nuoto, 20 km di ciclismo e 5 km di corsa), con partenza alle 9:30, e quella olimpica (1,5 km di nuoto, 40 km di ciclismo e 10 km di corsa), al via alle 14:30. La data strategica, che lo posiziona all’inizio della stagione agonistica, il percorso, che non presentando altimetrie rilevanti lo rende molto veloce e “accessibile” ai triatleti di tutti i livelli, le due distanze e un’organizzazione senza alcuna sbavatura hanno promosso questa competizione ad appuntamento fisso per i triatleti di tutta Italia e non solo, tanto da risultare tra le competizioni più partecipate di tutto lo Stivale. Molti decidono di esserci per testare finalmente la condizione di forma dopo gli allenamenti invernali, altri per esordire nella triplice disciplina, altri ancora semplicemente per indossare nuovamente quel pettorale che regala emozioni. PERCORSI – Il percorso è identico per entrambe le distanze: nuoto nell’Idroscalo, ciclismo lungo un tracciato pianeggiante che permetterà agli atleti di spingere al massimo, corsa sulla pista ciclabile all’interno del parco pubblico del bacino. Tutti chiusi al traffico per l’assoluta sicurezza degli iscritti. Per lo sprint, i triatleti nuoteranno per 750 m, compiranno due giri del percorso ciclistico e uno di quello podistico. Raddoppiano distanze e giri per i partecipanti all’olimpico: 1.500 metri di nuoto, quattro giri sui pedali e due a piedi. ISCRIZIONI – Sarà possibile iscriversi a entrambe le gare ancora per qualche giorno: sia per l’olimpico sia per lo sprint le iscrizioni chiuderanno il 2 maggio e devono essere effettuate online sul sito ufficiale della manifestazione: https://followyourpassion.it/milanotri/ VITTORIA DOPPIA – MilanoTRI è la seconda tappa del Circuito Triathlon Series di FollowYourPassion. Quattro gli appuntamenti in calendario: ChiaTRI, MilanoTRI, LovereTRI e PeschieraTRI. I vincitori di ogni prova del challenge si aggiudicheranno anche il pettorale per il ChiaTRI 2024. In caso di più gare, verranno premiati i primi sulla distanza più lunga. A Milano i fortunati saranno i più veloci nell’olimpico. MONTEPREMI SPECIALE PER LE SQUADRE – Alé, brand di abbigliamento ciclistico e per il triathlon, anche in questa edizione firmerà il montepremi dedicato alle squadre che parteciperanno al Circuito Triathlon Series. La classifica terrà conto della somma degli iscritti totali nelle 4 gare del Circuito Triathlon Series (ChiaTRI, MilanoTRI, LovereTRI e PeschieraTRI). In occasione dell’ultimo appuntamento a Peschiera del Garda saranno premiate le tre squadre che avranno schierato sulla linea di partenza più atleti. TEN-K – Il triathlon aprirà ma non chiuderà la giornata multisportiva messa a punto da FollowYourPassion. A farlo, infatti, sarà la TEN-K, la 10 km competitiva e non che si disputerà all’interno del parco con partenza alle 19. Un modo diverso per vivere il tramonto in città, un’occasione unica di seguire la propria passione podistica lontano dal caos e dal traffico. Sono sempre numerosi, inoltre, i triatleti che decidono di terminare il loro MilanoTRI con la corsa podistica. Le iscrizioni sono ancora aperte: per la competitiva ci sarà tempo fino al 4 maggio per garantirsi un pettorale. Chi invece opterà per la non competitiva potrà iscriversi anche sabato 6 maggio, il giorno della manifestazione, presso la segreteria organizzativa. Per informazioni e iscrizioni: https://followyourpassion.it/idroscalo-ten-k/ CORRERE PER I PIÙ DEBOLI – Anche quest’anno gli iscritti alla TEN-K potranno sostenere Sport Senza Frontiere, onlus che favorisce l’inclusione sociale, l’educazione e il benessere psico-fisico di bambini e adolescenti svantaggiati attraverso lo sport. Basterà acquistare un Pettorale Solidale, che dà la possibilità di donare una piccola quota alla onlus o effettuare una donazione libera al momento dell’acquisto del pettorale. AL SERVIZIO DEGLI SPORTIVI – 16 eventi che portano atleti di tutti livelli a correre, nuotare e pedalare. Ciclismo su strada e in mountain bike, corsa, nuoto in acque libere e triathlon: anche quest’anno la proposta di FollowYourPassion non tradisce le attese. E dopo la “prima” a Bergamo, all’inizio di febbraio, con il Night Trail e la 21k, e la Chia Sport Week dal 22 al 25 aprile, con la Chia Swim, la Chia21 e il Chia Tri, le gare targate FYP continueranno ad animare le strade, i sentieri e le spiagge tra i più belli di tutta Italia. A cominciare dal prossimo sabato, 6 maggio, con il MilanoTRI e la TEN-K. IL CALENDARIO 2023 DEGLI EVENTI FOLLOWYOURPASSION 4 febbraio – Bergamo Urban Night Trail 5 febbraio – Bergamo21 22 aprile – ChiaSWIM (Chia Sport Week) 23 aprile – Chia21 (Chia Sport Week) 25 aprile – ChiaTRI (Chia Sport Week) 6 maggio – TEN-K 6 maggio - MilanoTRI 11 giugno – La MontBlanc Granfondo 17 giugno – Skymarathon Livigno 22 luglio – Stralivigno 29 luglio – Alta Valtellina Bike Marathon 27 agosto – LovereTRI 7-8 ottobre – PeschieraTRI 21 ottobre – Monza 12H Cycling Marathon 22 ottobre – Monza21 26 novembre – Milano21