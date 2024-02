Art Space presenta la prima edizione della mostra d’arte collettiva “MILART” che si svolgerà dal 1 al 10 Marzo 2024 presso la Galleria MA-EC situata a due passi da Duomo di Milano, in via Santa Maria Valle, 2.

La serata di Vernissage del 1 Marzo prevede la presentazione ufficiale da parte dalla curatrice Eva Amos e dal critico e giornalista culturale Emanuele Beluffi. Inoltre interverranno Simone Lunghi, Presidente dell’Associazione “Angeli del Bello - Milano”, Fabio Ranfi di “Milano AllNews” e rappresentante del Gruppo “Terre d’Oltrepò”. Dopodiché segue la cerimonia di premiazione degli artisti vincitori.

Per introdurre il visitatore in un ambiente pienamente milanese, nella serata di opening sarà presente una performance di live painting dell’artista milanese Filippo Bragatt e musica live MILANESE eseguita dal cantautore Paolo Menichini.

La serata di opening sarà accompagnata dall’aperitivo offerto dal partner di progetto “La Versa”, storico brand che dal 1905 porta con sé oltre un secolo di tradizione e che dal 2017 è entrato a far parte del Gruppo Terre d’Oltrepò, cantina che rappresenta l’eccellenza della scena viticola italiana dal 2008.

Media partner dell’evento “Milano AllNews”.



Il progetto espositivo dal titolo “MILART” vuole approfondire i valori della città metropolitana con le sue distintive connotazioni, che spaziano dall’alta moda al design raffinato, passando per la cucina. Milano è il centro di una delle più popolose aree metropolitane d'Europa e rientra tra le venti città più grandi del continente. Attraverso un panel di artisti internazionali la mostra MILART permetterà lo scambio di visioni diverse sulla città metropolitana, sottolineando i valori della città.



La mostra di arte contemporanea vedrà la partecipazione di oltre 30 artisti internazionali provenienti da diversi paesi come Austria, Brasile, Canada, Colombia, Estonia, Francia, Messico, Norvegia, Portogallo, Repubblica Dominicana, Russia, Svizzera, Sudafrica, Ucraina, Venezuela e Italia.





Opening: venerdì 1 Marzo dalle ore 17.00 alle 21.00

Periodo della mostra: 1 - 10 Marzo 2024

Orari: da martedì a venerdì dalle 10 alle 13.00 e dalle 15 alle 19; sabato dalle 15 alle 19; domenica e lunedì chiuso.

La prenotazione obbligatoria tramite email: arsartspace@gmail.com





Programma dell’opening del 01/03



17.00 - Accoglienza ospiti

17.00 - Live Painting di Filippo Bragatt

18.00 - Musica live Milanese eseguita da Paolo Menichini

19.00 - Presentazione ufficiale svolta dalla curatrice Eva Amos e critico e giornalista culturale Emanuele Beluffi. Intervento del partner del progetto, Simone Lunghi, Presidente dell’Associazione “Angeli del Bello - Milano” e Gruppo “Terre d’Oltrepò”



21.00 - Chiusura della serata di inaugurazione