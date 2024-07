B10 Artroom di Olimpia Rospigliosi presenta millimetri (sensazioni di cose minime), la prima esposizione personale di Giuseppe Sciortino a Milano. La mostra, a cura di Alberto Navilli, è in programma dal 5 luglio al 28 luglio 2024 in Piazza Borromeo 10 con e opening il 4 luglio dalle ore 18.00 (RSVP: olimpia@olimpiarospigliosi.it). Ciò che caratterizza la pratica di Giuseppe Sciortino (Palermo, 1988) è una poetica del quotidiano che dedica il suo protagonismo agli oggetti. Proprio gli oggetti, infatti, sono quelle “cose minime” che compaiono ogni giorno e compongono così un’epifania dell’ordinario di ciascuna opera. Scrive Fernando Pessoa: “Vivo con intensità soltanto le sensazioni minime, e relative a cose piccolissime. Credo che ciò avvenga a causa del mio amore per la futilità, oppure per la mia scrupolosa attenzione ai dettagli. O piuttosto [...] ciò dipende dal fatto che le cose minime, non avendo assolutamente nessuna importanza sociale o pratica, hanno, proprio per questa assenza, una totale indipendenza da entità contaminate dalla realtà”. In un costante ritagliare miniature di mondo altrimenti prive di un principio di attenzione, Sciortino dimostra una pittura ragionata e a tratti persino cerebrale, capace di estrarre l’intuizione dell’immagine dal palesarsi del più comune ordinario. Un ombrello tascabile in bilico su un tavolo in formica o lo stipite di una finestra sbucciata presentano così un’apparenza di realtà, la quale invece è sciolta nel silenzio solitario del disegno e soprattutto drogata da un occhio in apparenza fotografico, e invece metafisico, che estrae la materia degli oggetti e il loro precario equilibrio nel mondo. La mostra prosegue l’esperienza espositiva che B10 Artroom ha inaugurato nel 2021 con la rassegna #quadridamarciapiede a cura di Bohdan Stupak. Follow us on Instagram!

