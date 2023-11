Bookcity Milano 2023

Mimmo Rotella e l'integrazione delle arti e delle scienze

Con Fabrizio Citton e Fabiola Giancotti



Un sua sola opera è pittura, musica, design, scultura, poesia, teatro, cinema. Tra i più grandi artisti del 900, Mimmo Rotella è fra i primi a proporre non la sovrapposizione non l’accostamento non la somma né la sottrazione ma l’integrazione delle arti e delle scienze inventando opere uniche, molte delle quali ancora inedite e poco note.

18 novembre 2023, ore 14

Castello Sforzesco



Piazza Castello 1 - Milano