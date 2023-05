Mind Innovation Week, oltre 100 eventi per parlare di futuro

L’innovazione diventa festival con Mind Innovation Week, che arriva nel Distretto Mind dall'8 al 13 maggio. Lendlease, Gruppo internazionale di real estate, infrastrutture e rigenerazione di aree urbane, presenta in collaborazione con Arexpo e tutti i partner del distretto, il palinsesto di oltre 100 eventi della prima edizione della Mind Innovation Week a un anno dalla prima apertura al pubblico.

Un racconto dell'innovazione

“La MIND innovation Week vuole essere un racconto dell’innovazione di quello che sta avvenendo nel mondo su questo tema - spiega Domenico D’Alessio, Head of Marketing & Communications di Lendlease - e di come MIND sia diventato un contenitore non solo virtuale ma anche fisico di storie. Questa è una settimana di racconto aperto a tutti, dove ragionare sull’innovazione e sulla sua possibile evoluzione opposta al concetto di disruption e sempre più legata all’uomo e alla ricerca di una migliore versione del presente, del riflesso della nostra identità, la migliore versione di essa sul futuro. Qualcosa che è oggi e ci chiama tutti insieme alle nostre responsabilità.”

Nelle sei giornate della MIND INNOVATION WEEK (MIW) saranno più di 100 gli eventi in calendario suddivisi per filoni tematici per sperimentare il futuro che verrà e riflettere sulle migliori versioni immaginabili del presente, osservare i possibili percorsi progettuali senza ricorrere a scenari futuristici, puntualmente effimeri, ma prestando massima concentrazione su contributo che oggi possiamo realizzare per la societa? e il pianeta, per il

suo miglioramento immediato. Un racconto delle nuove frontiere sulla rigenerazione urbana e le scienze della vita, la formazione e le nuove tecnologie per osservare il futuro da vicino, mentre è in via di formazione e prenderne parte.

Tra incontri e conversazioni sul futuro

La settimana sarà organizzata per giornate tematiche, con un palinsesto di incontri e conversazioni sul futuro dedicati a professionisti del settore, opinion leader e cittadini che culmineranno con il sabato 13 con giochi laboratori e mostre dedicate alle famiglie e ai ragazzi e che vedrà la partecipazione di Costantino della Gherardesca, Sara Simeoni, Radio Raheem in occasione degli Special Talks realizzati in collaborazione con Business International per la seconda edizione di Open Future Open Culture.

Programma

Per scoprire il programma dettagliato visitare il sito dedicato.