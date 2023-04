Mindscapes - Mostra di pittura astratta

Mindscapes

Giovedì 20 aprile alle 18.45, si inaugura, negli spazi dello studio Piùpiani, la mostra personale di Benedetta Belloni dal titolo Mindscapes.

Bruciando cere, pigmenti e ossidi l’artista crea effetti materici che, uniti all’uso del colore, si esprimono compiutamente nei lavori astratti elaborati in superfici cromatiche regolate da pattern armonici.

Piùpiani ospita la prima di una serie di mostre-eventi che intendono avvicinare l’universo creativo, ad un nuovo immaginario legato alla vita degli spazi abitativi. Lo studio si offre come spazio in cui si toccano il quotidiano e lo straordinario dando il via ad una serie di occasioni che ci aiutano modificare la relazione, ormai consolidata, tra l’arte e i luoghi della sua rappresentazione.



Studio Piùpiani

Piazza Berlinguer, Milano

dal 20/04/2023 al 18/05/2023

da martedì a venerdì, dalle 16 alle 18 Alice Mangano 3494628015 studio@piupiani.it





Benedetta Belloni vive e lavora a Milano

Benedetta Belloni 3426481980



benedettabelloni80@gmail.com