I minori e le sfide della pandemia. Il progetto Zumbimbi: una casa per bimbi rimasti soli

Un evento online di sensibilizzazione verso un progetto di accoglienza che vede come protagonisti una delle categorie sociali più vulnerabili e poco ascoltate, quella dei bambini. Lo Studio Legale Fornari e Associati e lo Studio Legale De Rui si fanno promotori di un momento di incontro a favore di Zumbimbi, iniziativa nata nel 2020 e promossa dalla Cooperativa La Cordata in partnership con il Comune di Milano e l’ATS della città metropolitana di Milano.



Nel frastuono dell’emergenza scaturita dalla pandemia una voce continua a essere fievole: quella dei bambini. I due Studi Legali intendono dare ascolto alle situazioni di difficoltà che i minorenni si trovano ad affrontare a causa della pandemia in atto e, soprattutto, a quelle realtà che, come Zumbimbi, si sono fatte carico di aiutarli.



Zumbimbi è una casa di accoglienza, collocata in via Zumbini n. 6, a Milano; offre cura e ospitalità a minori tra i 6 e 14 anni con genitori ricoverati in ospedale per Coronavirus, che non hanno altre figure di riferimento che possano occuparsi di loro.

All’interno della struttura i bambini sono affiancati da operatori qualificati, che offrono loro sostegno dal punto di vista educativo, psicologico e ricreativo.



Il 29 gennaio 2021, alle ore 14:30, Giuseppe Fornari e Laura De Rui insieme a Gabriele Rabaiotti, Assessore alle Politiche Sociali e Abitative del Comune di Milano, Riccardo Bettiga, Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Lombardia, Claudio Bossi, Presidente de La Cordata s.c.s., e Benedetta Rho, Direttrice Area Care Territorialità de La Cordata s.c.s., approfondiranno le caratteristiche del progetto benefico e discuteranno delle criticità da superare per permettere a Zumbimbi di lavorare a pieno regime e non subire battute d’arresto come quelle vissute nel 2020.



L’evento è online e disponibile su piattaforma zoom. Per partecipare scrivere a info@fornarieassociati.com.