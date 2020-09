Misurare l'economia circolare urbana

Qual è la città più circolare d'Italia? E come si posiziona rispetto le altre grandi città europee? Partendo dai dati su sharing economy, inquinamento, gestione dei rifiuti, sostenibilità e sharing mobility, il CESISP dell'Università Bicocca ha tracciato una classifica delle città più virtuose ampliata sia nel numero di città coinvolte che nell'allargamento al panorama europeo rispetto alla prima edizione del 2019. Durante il webinar sarà premiata la città più circolare d'Italia.

Interverranno, tra gli altri, il Sottosegretario del Ministero dell’Ambiente Roberto Morassut, i sindaci Trento, Alessandro Andreatta, di Bologna Virginio Merola,la Vicesindaca di Milano Anna Scavuzzo, l'AD di Enel, Carlo Tamburi,l'AD di A2A, Renato Mazzoncini, il Vicepresidente di Confindustria Cisambiente, Piero Manzoni, il Responsabile Circular Economy di IntesaSanpaolo, Massimiano Tellini e l'Head of Unit “Water Governance and Circular Economy in Cities” dell'Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), Oriana Romano.

Si tratta della seconda edizione della classifica delle città più circolari d'Italia che presenteremo durante il webinar il 18 settembre alle ore 9.30.