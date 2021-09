MiTo settembre musica 2021, a Milano (e Torino) oltre 100 concerti ed eventi in città

Orario non disponibile

Dall'8 al 26 settembre torna MiTo Settembre Musica, il festival che unisce le città di Milano e Torino sotto il segno della musica, proponendo brani del repertorio classico e pezzi contemporanei. Consacrata al tema “futuri”, l’edizione 2021 presenta un calendario di 126 appuntamenti complessivi, di cui molte prime esecuzioni, che si svolgono non solo nelle grandi sale da concerto e negli auditorium, ma anche nelle chiese e nei luoghi non convenzionali delle città raggiungendo tutti i quartieri.

I concerti

I concerti sono per la gran parte a prezzo molto basso, per permettere al grande pubblico di assistere agli spettacoli con orchestre ed artisti di rilievo internazionale che arrivano anche nelle realtà più periferiche della città, per godere della musica a pochi passi da casa propria.

Programma

Per scoprire l'intero programma visitare il sito dedicato.