Mixology Experience, la manifestazione dei cocktail e dei drink

Dall’8 al 10 maggio al Superstudio Maxi arriva la prima MIxology Experience, l’evento più atteso del mondo del mondo bar. La manifestazione sarà un momento unico per gli operatori del settore ed è organizzata dal circuito Bartender.it.

L'evento

“MIxology Experience nasce dall'osservazione e dal dialogo con i visitatori professionali dei nostri eventi - spiega Luca Pirola -. La comunità dei bartender è cresciuta così tanto, sia in termini numerici che di preparazione professionale, da aver bisogno di un nuovo salto di qualità. La risposta è una grande manifestazione in grado di riunire in un unico luogo il panorama dei prodotti che compongono il grande mosaico della miscelazione di qualità”.

La prima edizione di MIxology Experience si svolgerà nei nuovi spazi del Superstudio Maxi in via Moncucco 35, a due passi dalla fermata della metropolitana M2 Famagosta. La scelta della location permetterà ai visitatori di raggiungere facilmente il Trade Show e di poter visitare in sicurezza e comodità più di 10.000 mq di esposizione.

Il programma

A partire da domenica 8 maggio verranno raccontate le più importanti novità del settore e i segreti relativi ai prodotti e alle aziende di riferimento. Un percorso ben strutturato e organizzato in aree tematiche che verranno animate dai più grandi brand del settore con un’agenda che proporrà tante attività sia formative che di degustazione. Le diverse aree tematiche della MIxology Experience permetteranno di radunare in un unico luogo i famosi format tematici creati dalla squadra di Bartender.it e che in questi 13 anni hanno rivoluzionato il mondo del bartending italiano, facilitando e migliorando il lavoro della figura del barman grazie alla continua condivisione del know-how e delle conoscenze sia tecniche che creative.

Il risultato finale vedrà la presenza di aree tematiche in cui esporrà il meglio della Bar Industry nazionale: importatori, distributori e produttori tra i più quotati e specializzati del settore beverage. Alla grande area centrale dedicata alle presenze corporate delle aziende di spirits si affiancheranno questi percorsi tematici.