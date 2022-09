La pioggia costringe i modelli e le modelle a sfilare con l'ombrello

Modelle e modelli con l'ombrello per ripararsi dalla pioggia. Così hanno hanno sfilato i protagonisti di Jill Sander. La location della sfilata non aveva tetto e la pioggia non ha dato tregua a Milano per quasi tutta la giornata di sabato.

In questo cubo in mezzo a un campo, nel parco Forlanini, con il sole che avrebbe dovuto illuminare il giardino al centro della passerella, sfila la collezione per lui e per lei per la prossima estate, disegnata da Lucie e Luke Meier, che propongono sostanzialmente gli stessi capi per lui e per lei.

Le nuvole fatte di specchietti decorano le gonne a pieghe e le bluse dal taglio minimale, i gioielli di design tornano al collo di uno e dell'altro, le frange di paillette danno vita a top e tubini, gli obi segnano la vita dei pantaloni aperti sul fondo, lunghi fili metallici innervano bluse e capi second skin.