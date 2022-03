Modulopoli, la mostra di Federico Marcoaldi

Modulopoli è un progetto ideato dall’artista Federico Marcoaldi che ha scelto di raccontare la sua idea di città metropolitana modulare coinvolgendo 100 artisti e 100 bambini in età scolare.

L’dea di città modulare nasce dalla pratica artistica di Marcoaldi che negli ultimi anni della sua carriera è arrivato a formulare una propria lettura di metropoli. L’agglomerato urbano viene reinterpretato come unione di diversi moduli che creano un insieme collettivo. Ogni modulo è un pezzo unico e nella unicità di palazzo, isolato, quartiere, trova la sua collocazione in un puzzle che diventa un unicum armonioso nella sua eterogeneità.

Il progetto prevede che i moduli, che andranno a comporre la città, siano realizzati da Marcoaldi con materiali di recupero (scatole di cartone destinate alla discarica) e che poi, affidati agli artisti e ai bambini in occasione di laboratori didattici, creando una città metropolitana frutto della collaborazione collettiva.

Marcoaldi col suo progetto lavora su 2 piani contemporaneamente. Da un lato la creazione condivisa con artisti e bambini di opere che hanno l’obiettivo di restituire all’arte la gioia di trasmettere bellezza e gioia, dall’altro l’impiego di riportare a nuova vita materiale di scarto.

Modulopoli sarà quindi una città metropolitana collettiva, diventando un’opera d’arte contemporanea da esporre in mostre itineranti.

Tutti i moduli sono pezzi unici affidati da Marcoaldi agli artisti e bambini affinché li trasformino, seguendo la propria ispirazione e creatività, fino a farli diventare elementi di un’opera d’arte contemporanea.