Mog - Robertaebasta

Durante Milano Open Galleries - Il nuovo evento che si terrà a Milano Oltre quaranta gallerie aderenti all’iniziativa, tra cui figurano diversi antiquari e galleristi di fama internazionale, ospiteranno per la settimana dal 25 al 29 ottobre una serie di eventi esclusivi, incontri e presentazioni diffusi per la città, nonché serate di apertura prolungata degli spazi espositivi con rinfreschi e ricevimenti. Sarà l’occasione per andare oltre la vetrina delle splendide Gallerie sparse in tutta la città, per farsi coinvolgere dagli oggetti, dalle opere e dalla loro storia, nonché per scoprire ed entrare in contatto con i titolari custodi di preziosi saperi . MOG è un evento promosso dall’ Associazione Antiquari Milanesi con il supporto della Unione Confcommercio di Milano e Promo.Ter, l’ente per la promozione e lo sviluppo del commercio- nato dalla passione dei galleristi con l’obiettivo di coinvolgere la propria citta’ e di farla entrare nelle proprie gallerie. La Galleria Robertaebasta è lieta di invitarvi il giorno 28 Ottobre 2021 dalle 19.00 alle 23.00 in via Fiori Chiari n. 3 a Milano