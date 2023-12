Moj dom: la tua storia in un oggetto

Se dovessi rappresentare la tua casa con un oggetto, quale sarebbe? È questa la domanda al centro dell’evento con cui la cooperativa sociale Codici, il laboratorio di analisi storica Lapsus e Balkan People in Italy vogliono ricostruire le memorie della diaspora balcanica in Italia.



Sono passati più di 30 anni dall’inizio delle guerre di dissoluzione della Jugoslavia, ma quanto accaduto continua a risuonare nel presente. Il progetto di ricerca europeo Moj Dom vuole riflettere su come un evento traumatico di questo tipo influisce sull’elaborazione del senso di casa tra le persone che hanno dovuto migrare.



Chi ha dato o ha trovato ospitalità in Italia tra gli anni 1991 e 1995 è invitato a partecipare raccontando la storia di un oggetto rappresentativo della propria casa – ovunque essa sia. A discrezione, la foto dell’oggetto potrà diventare parte di una mostra fotografica a cura di Marco Carmignan verso la fine del 2024 a Milano.



L’appuntamento è sabato 16 dicembre dalle 15 alle 19 presso Magma, in via Giuseppe Guerzoni 23 a Milano (metro Dergano/Maciachini). Iscrizione obbligatoria su bit.ly/MojDomMilano. Per maggiori informazioni scrivere a codici@codiciricerche.it.