Molto sugo. La Pupazza

MOLTO SUGO

Esposizione personale delle opere della street artist la Pupazza

Arte, design e installazioni



A cura di Daniela Del Moro

Dall'11 maggio al 2 giugno 2024

Spazio SC3 Milano, via Scutari 3 a Milano



Inaugurazione sabato 11 maggio, dalle ore 19 in via Scutari 3 a Milano

Opening e Vernissage mostra

Presentazione Libro Poesie “Molto Sugo” (Sensoinverso edizioni)

958 SANTERO Party con Dj set Morgana

Ingresso Libero



Milano, XX aprile 2024 – Dopo il grande successo di pubblico della mostra MOLTO SUGO, tenutasi a Lecce nell’aprile 2023, la street artist la Pupazza approda a Milano dove, dall’11 maggio al 2 giugno 2024 presso lo Spazio Culturale SC3 Milano, andrà in scena la mostra-evento MOLTO SUGO, curata da Daniela Del Moro, con inaugurazione sabato 11 maggio, a partire dalle ore 19.



L'esposizione sarà aperta al pubblico dal lunedì alla domenica, dalle 11.30 alle 19.30 ad ingresso libero. In mostra i lavori della pittrice realizzati ad acrilico e bomboletta su tavola e carta, gli oggetti di design e arredo personalizzati, l'inedito shop con oggettistica e abbigliamento, tutto brandizzato la Pupazza.

Il protagonista è il sugo di pomodoro, soggetto presente non solo nelle opere pittoriche e negli oggetti di arredo e design, ma anche nell’intrattenimento e nell’allestimento. Bottiglie di sugo con etichetta “Molto Sugo” e finte pozzanghere di salsa di pomodoro sul pavimento sono solo alcune delle invenzioni de la Pupazza, artista eclettica, visionaria, decisamente vulcanica. Le sue mostre sono note per essere coinvolgenti, riflesso di un’anima giocosa, che ama divertirsi e divertire il pubblico: infatti, il visitatore sarà coinvolto in prima persona nelle installazioni studiate ad hoc per l'evento.



La giovane artista, che usa rappresentarsi graficamente con un occhio stilizzato, si è fatta conoscere a Milano grazie agli interventi artistici che hanno decorato molte cabine elettriche, i cui soggetti allegri e spiazzanti hanno strappato un sorriso ai passanti di tutte le lingue. Perché la sua arte è universale, parla a tutti, vuole essere di tutti. “La mia arte è Pop, anzi Pup!” sintetizza con ironia. E l’ironia è centrale nel mondo de la Pupazza, basta leggere i titoli delle opere: Asciutta pasta, Olive incazzate nere, Prosciutto innamorato cotto. E ancora, il frigo dipinto dall’artista diventa Io me ne frigo e il letto con su dipinto un angelo diventa l’Angio-letto.



Se le motivazioni per partecipare non fossero ancora sufficienti, l’artista – nota anche per aver dipinto il palco in occasione dell’edizione 2016 della Notte della Taranta – ha in serbo un’ulteriore sorpresa riservata principalmente al pubblico dei giovanissimi, che ne esalterà ulteriormente la fantasia.

Tra le tante novità è il caso di menzionare la presenza di uno shop: piatti in ceramica, poster e t-shirt griffati la Pupazza. I proventi delle vendite dei sughi Vizzino e della pasta Benedetto Cavalieri saranno devoluti alla Fondazione Mons. De Grisantis seguita da Don Lucio Ciardo. Inoltre, l’11 maggio è in uscita il libro “Molto Sugo”, edito da Sensoinverso Edizioni, la prima raccolta di poesie dell’artista, stravaganti come sanno esserlo i suoi quadri e murales.



L’evento si realizza grazie alla generosa partecipazione di alcuni storici sponsor tra cui SANTERO 958, brand di vino spumante per il quale la street artist ha firmato la linea la Pupazza SANTERO 958, che inaugurerà la mostra sabato 11 maggio con un party sulle note frizzanti di deejay Morgana.



La Pupazza garantisce sempre una scorpacciata di fantasia.



Contatti Stampa

press.lapupazza@gmail.com



Orari di Apertura

Lunedì-Domenica: dalle 11.30 alle 19.30 - Ingresso libero



Contatti la Pupazza

lapupazzasn@gmail.com

www.lapupazza.it



Contatti Spazio Culturale SC3



Gallery



www.sc3milano.it