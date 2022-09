Il mega evento di Moncler in piazza Duomo e la metro chiusa

Sabato in piazza Duomo, a Milano, ci sarà uno show aperto a tutti e diretto dal coreografo francese avanguardista Sadeck Berrabah (Sadeck Waff) per festeggiare i 70 anni di Moncler. Per l'occasione chiuderà la fermata della metro.

"In linea con lo spirito di condivisione di Moncler, e con il desiderio di stringere sempre un legame forte e autentico con le comunità locali, soprattutto nei momenti più significativi per il brand, la notte magica di Piazza del Duomo - si legge in una nota del brand - sarà aperta a tutti, perché Moncler è una storia di tutti". Al centro della scena di questo momento storico per il brand, il piumino Maya, rivisitato con un'edizione limitata caratterizzata da una nuova palette di colori e da un logo commemorativo in cui il simbolo dell'infinito avvolge il cockerel con il numero 70.

Al restyling del modello originale si affiancano anche 7 interpretazioni inedite di 7 designer che hanno ricoperto un ruolo significativo nella storia del marchio: Thom Browne, Hiroshi Fujiwara, Rick Owens, Pierpaolo Piccioli, Francesco Ragazzi, Giambattista Valli e Pharrell Williams. Le loro riletture della giacca Maya saranno svelate di settimana in settimana a partire dal 15 ottobre.

Fermata metro Duomo chiusa per Moncler

Dalle 17 i treni M1 e M3 saltano la stazione Duomo, che resta chiusa fino al termine del servizio. "Per cambiare linea - dice Atm nel suo portale - usate le stazioni di Centrale, Loreto o Cadorna. Per raggiungere piazza Duomo scendete alle stazioni vicine di Cordusio, San Babila, Montenapoleone o Missori. L'Atm Point di Duomo è chiuso. In alternativa considerate gli sportelli di Cadorna o Centrale, aperti fino alle 20.