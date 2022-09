Il mega evento di Moncler in piazza Duomo: video e foto

Sabato in piazza Duomo, a Milano, c'è stato uno show aperto a tutti e diretto dal coreografo francese avanguardista Sadeck Berrabah (Sadeck Waff) per festeggiare i 70 anni di Moncler. In tutto c'erano circa 18.000 spettatori, tanti i giovani, incuranti della pioggia, in uno spettacolo dai grandi numeri: con un cast di 1952 componenti (come l'anno della fondazione del marchio), tutti rigorosamente vestiti di bianco, come la neve e la facciata del Duomo che ha fatto da cornice. Per l'occasione ha chiuso anche la fermata della metro.

E a concludere lo show di musica e danza è stata un'esplosione di coriandoli bianchi, accolta con un lungo applauso dalla folla accalcata lungo le transenne che delimitavano l'area della performance, Ad aprire l'evento, cominciato alle 22 con un'ora di ritardo per inseguire i capricci del meteo, e durato circa mezz'ora, è stato l'assolo della prima ballerina del Teatro alla Scala, Virna Toppi, anche lei con indosso un piumino bianco, il mitico Maya, rivisitato per il 70 anni di Moncler. 700 ballerini, supportati da 200 musicisti e 100 coristi, e 952 modelli hanno poi coperto piazza del Duomo prima con movimenti delle braccia poi in file che si componevano e si scomponevano.

Il coro di voci bianche ha poi lasciato la scena alle note del brano incalzante dei Carmina Burana. Al culmine dello show, l'orchestra è stata infine sostituita dalla musica elettronica del DJ Lorenzo Senni in un crescendo esploso con una miriade di coriandoli bianchi lanciati verso il cielo per sugellare con la loro leggerezza il finale.

"In linea con lo spirito di condivisione di Moncler, e con il desiderio di stringere sempre un legame forte e autentico con le comunità locali, soprattutto nei momenti più significativi per il brand, la notte magica di Piazza del Duomo - si legge in una nota del brand - era aperta a tutti, perché Moncler è una storia di tutti". Al centro della scena di questo momento storico per il brand, il piumino Maya, rivisitato con un'edizione limitata caratterizzata da una nuova palette di colori e da un logo commemorativo in cui il simbolo dell'infinito avvolge il cockerel con il numero 70.

Al restyling del modello originale si affiancano anche 7 interpretazioni inedite di 7 designer che hanno ricoperto un ruolo significativo nella storia del marchio: Thom Browne, Hiroshi Fujiwara, Rick Owens, Pierpaolo Piccioli, Francesco Ragazzi, Giambattista Valli e Pharrell Williams. Le loro riletture della giacca Maya saranno svelate di settimana in settimana a partire dal 15 ottobre.

Fermata metro Duomo chiusa per Moncler

Dalle 17 i treni M1 e M3 saltano la stazione Duomo, che resta chiusa fino al termine del servizio. "Per cambiare linea - dice Atm nel suo portale - usate le stazioni di Centrale, Loreto o Cadorna. Per raggiungere piazza Duomo scendete alle stazioni vicine di Cordusio, San Babila, Montenapoleone o Missori. L'Atm Point di Duomo è chiuso. In alternativa considerate gli sportelli di Cadorna o Centrale, aperti fino alle 20.