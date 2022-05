A Mind Milano si può volare con la mongolfiera

A sette anni da Expo 2015, il weekend del 30 aprile e primo maggio 2022 ha segnato l'apertura ufficiale di Mind, il distretto dell'innovazione che sta sorgendo proprio nell'area ex Expo. Nei giorni scorsi l'inaugurazione della sede della prima azienda privata (Astrazeneca). Seguiranno Esselunga, Illumina e altre, come anche il nuovo ospedale Galeazzi e il nuovo polo universitario scientifico della Statale. Per ora, una 'due giorni' di apertura al pubblico con eventi di vario tipo.

La festa, denominata 'Primavera Mind', prevede performance artistiche, lezioni di fitness, hip hop e scherma, il basket acrobatico dei DaMove, la cantante Elisa (che ha preso parte a un incontro con Carlo Antonelli, sabato 30), così come teatro di strada, laboratori, food truck, robotica (nella vicina Cascina Triulza) e voli in mongolfiera.

L'ingresso è gratuito dalle 10.30 alle 20.