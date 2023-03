Monza. La conduttrice mediaset giorgia venturini (associazione sole): “vicini alla famiglia della piccola bianca”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

“Un abbraccio e le più sentite condoglianze alla famiglia della piccola Bianca, la bimba di 8 mesi, morta nel reparto dell’ospedale San Gerardo di Monza, in seguito a complicazioni dovute a una crisi respiratoria. Un dolore che nessuno mai dovrebbe provare nella vita”. Lo scrive in una nota la conduttrice televisiva Mediaset e presidente dell’associazione Sole Giorgia Venturini che un mese fa ha annunciato la nascita dell’associazione “affinché nessuna mamma si senta più sola”. “L’associazione Sole che è specializzata anche nella prevenzione di eventi come quello verificatosi a Monza, attraverso l’organizzazione di corsi di disostruzione pediatrica e allattamento - conclude Giorgia Venturini - darà il suo contributo alla raccolta fondi avviata da amici e colleghi della mamma di Brugherio, per esprimerle più vicinanza, consapevoli che niente potrà alleviare la sofferenza per questa tragedia”.