Mercoledì 11 maggio 2022 alle 18:30 Istituto Italiano di Fotografia inaugura la mostra “Accerchiati incanti. Come Ofelia” di Francesca della Toffola, inserita all’interno della rassegna “Ibridazioni. Inedite contaminazioni di linguaggi visivi”, a cura di Sanni Agostinelli, presso la IIFWALL (via Enrico Caviglia 3, Milano).



“L’autoritratto mi permette di entrare, di dialogare con gli spazi, di giocare con il tempo, di avere uno sguardo doppio. Dentro e fuori l’immagine” scrive di sé Francesca Della Toffola, ex studentessa del Corso Professionale Biennale di Fotografia di IIF. Con un immaginario che richiama l’iconografia dell’Ofelia shakespeariana, Francesca sovrappone il proprio corpo a prati innevati, distese di fiori, specchi d’acqua, spiagge sabbiose, ma lo contamina anche con pareti di cemento, staccionate di legno, piastrelle di granito. Il suo corpo rappresenta per estensione il corpo femminile, carico di significati, memorie, speranze e timori.



La mostra resterà visitabile fino al 7 giugno con apertura dal lunedì al venerdì, orario 9:30-13:00 e 14:00-18:30, il sabato orario 10:00-13:00 e 14:00-17:00.