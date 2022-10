A Milano una nuova mostra su Andy Warhol. Come avere i biglietti scontati

A Milano arriva una mostra imperdibile dedicata al grande genio di Andy Warhol.

La mostra, dal titolo La pubblicità della forma, mira a ricostruire tutti i periodi storici in cui l’artista, attraverso la sua rivoluzione, è stato in grado di innovare la storia dell’arte del novecento, cimentandosi in diversi ambiti quali moda, musica e imprenditoria.

All’interno dell’esibizione saranno presenti dipinti originali, opere uniche, serigrafie storiche, disegni, polaroids, fotografie e altri veri e propri cimeli come le cover originali disegnate e autografate da Warhol.

Un viaggio a partire dagli anni '50

La mostra spazierà dagli anni ’50, che lo consacreranno soprattutto come un fine e rispettatissimo disegnatore, agli anni ’60, uno dei periodi più prolifici dell’artista, che diverrà un vero e proprio “commentatore sociale”, ritraendo icone (come la mitica Campbell’s Soup), fama (Liz Taylor e Marilyn Monroe) e disastri (dai volti di Jackie Kennedy segnati per il funerale del marito a un Car Crash degli anni ’70);

E ancora dagli anni ’70, in cui egli diverrà invece The society artist (grande attenzione sarà dedicata al dualismo dell’analisi sociologica dell’opera di Warhol) agli anni ’80, in cui l’artista, presentandosi al grande pubblico come il padre spirituale di una nuova generazione di artisti come Jean-Michel Basquiat e Keith Haring, realizzerà nuovi simbolismi, sperimentazioni e omaggi al passato.

Informazioni utili

La mosta è aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09,30 alle ore 19,30. Sabato, Domenica e festivi dalle ore 09,30 alle ore 20:30.

Ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura.

Condizioni

Per la visita alla mostra non occorre alcuna prenotazione, basta recarsi presso la biglietteria della mostra e accedere.

L'ultimo ingresso è consentito fino a 30 minuti prima dell'orario di chiusura.

Validità

Il Voucher è valido per un singolo ingresso alla mostra.

Come Funziona

1) Acquista l'Offerta

2) Ricevi immediatamente via email il Voucher

3) Presenta il Voucher in formato digitale o cartaceo alla biglietteria e goditi la mostra.