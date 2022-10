Mostra “Angolazione. la realtà che non conosci” di Elisabetta Bello

Mostra della rassegna IIF “Immagini, oltre i confini”

Istituto Italiano di Fotografia partecipa alla 17ª edizione del Milano PHOTOFESTIVAL con un ricco palinsesto di mostre monografiche e collettive, con lo scopo di valorizzare il talento dei propri studenti e la cultura dell’immagine. Tra le varie mostre, IIF propone la rassegna intitolata “Immagini, oltre i confini”, a cura di Sanni Agostinelli, dal 21 settembre al 9 novembre 2022, esposta nella IIFWALL, la galleria fotografica ospitata nella sede di IIF, in via Enrico Caviglia 3 a Milano.



Martedì 4 ottobre alle 18:30 inaugura “Angolazione. La realtà che non conosci” di Elisabetta Bello, visibile fino al 12 ottobre. Il progetto fotografico esposto racconta la Milano delle cascine di Fondazione Ca’ Granda, luoghi spesso messi in ombra dal fascino luminoso della città. L’autrice – collocando modelli in contesti agresti – cerca di avvicinare due realtà apparentemente distanti ma in realtà interdipendenti.



Oltre 60 cascine comunali e altrettante private sparse sul territorio cittadino costituiscono un autentico tesoro nascosto alla vista di abitanti e turisti. Luoghi che raccontano la quiete della campagna, la lentezza della maturazione dei frutti della terra, la resilienza di chi ancora oggi sceglie una vita più sostenibile e rispettosa della natura, ma che appaiono ormai sideralmente distanti dal fascino luminoso della città. Mondi distinti destinati a non incontrarsi. La Milano moderna e produttiva risulta per molti più affascinante di questo mondo ormai abbandonato e che rischia di essere discriminato.



Questo progetto vuole proprio abolire queste discriminazioni, cercando di avvicinare due realtà apparentemente distanti ma in realtà interdipendenti. Scatti moderni e contemporanei nei quali la fotografa ha voluto creare un contrasto visivo tra i contesti agresti delle cascine e modelli che indossano creazioni di maison milanesi, simbolo dell’innovazione meneghina.



