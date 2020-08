Una mostra di Antonio Lopez alla Fondazione Sozzani: orari e aperture

Dal 12 gennaio al 6 settembre la Galleria Sozzani ospita la mostra "Antonio Lopez. Drawings and photographs", a cura di Anne Morin, direttrice di Chroma Photography. L'eposizione è organizzata in collaborazione con The Estate and Archive of Antonio Lopez and Juan Ramos, l’Associazione Culturale Anna Piaggi e la Fondazione Ottavio e Rosita Missoni.

La mostra

La mostra comprende duecento disegni originali, ma anche sequenze fotografiche, diari e film di documentazione, attraverso un percorso di sezioni tematiche distinte concentrate sull'illustrazione. Un vero viaggio all'interno del processo creativo di Antonio Lopez e del suo genio visionario.

Il lavoro dell'artista ha dato vita ad un nuova metamorfosi estetica nella rappresentazione fisica del corpo nel mondo della moda, alla ricerca di una bellezza nuova, moderna ed energica.

Antonio Lopez ha contribuito negli anni Ottanta al progetto di "Vanity", la rivista italiana diretta da Anna Piaggi, Alberto Nodolini e Luca Stoppini. Con Vanity l’immagine della moda entrò in territori sconosciuti e audaci, in nuovo percorso mai affrontato prima.