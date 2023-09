Mostra "Arcobaleno e oltre - la terra vista dallo spazio"

In occasione del Centenario della fondazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), l'Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell'Ambiente (IREA) organizza una mostra dal titolo "Arcobaleno e Oltre: la Terra vista dallo Spazio".

Questo evento unico è stato progettato per catturare l'interesse del pubblico e per incantare gli amanti della scienza con un'esperienza avvincente nel mondo dell'ambiente e del telerilevamento.

La mostra offre un affascinante percorso che mette in evidenza le nicchie di biodiversità e le peculiarità ambientali di inestimabile valore attraverso spettacolari immagini catturate dai sensori multispettrali satellitari, in particolare Sentinel-2 del programma europeo Copernicus.

Queste immagini offrono un'inedita prospettiva della superficie terrestre e consentono di apprezzare la bellezza e la complessità dei nostri ecosistemi.

La mostra mostrerà inoltre le attività dei ricercatori del CNR nell'ambito delle applicazioni e delle tecniche del telerilevamento per il monitoraggio, in particolare, degli ecosistemi acquatici, della qualità delle acque, delle colture agricole e degli incendi boschivi.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 9 ottobre 2023, dalle ore 14.30, al 20 ottobre 2023, fino alle ore 13.00, dal lunedì al venerdì. Gli orari di apertura sono dalle ore 10.00 alle ore 17.30. Per partecipare, è necessaria una prenotazione tramite eventbrite al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-arcobaleno-e-oltre-la-terra-vista-dallo-spazio-576274922807?aff=ebdssbdestsearch.



Per ulteriori dettagli e informazioni, sito web dedicato: https://mostra100cnr.irea.cnr.it