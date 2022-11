"Gifts of art - 3rd edition", la mostra d'arte contemporanea

Il giorno venerdì 2 dicembre 2022 alle ore 18:00 si terrà l'inaugurazione della mostra collettiva "Gifts of Art - 3rd Milan Edition" a Milano presso la Galleria Cael (Via Carlo Tenca 11) e si svilupperà dal 2 al 17 dicembre 2022, per la cura di Loredana Trestin coadiuvata da Maria Cristina Bianchi, l'ideazione dell'Associazione ARconTE e l'organizzazione di Divulgarti.



Concept:

"L’associazione Arconte in collaborazione con Divulgarti organizzano nel mese di dicembre 2022 la terza edizione di Gifts of Art alla Galleria Cael di Milano.

L’arte è un dono e gli artisti partecipanti regalano ai visitatori di entrambe le mostre emozioni e bellezza estetica."

(Loredana Trestin)



La mostra inaugura venerdì 2 dicembre e resta aperta sino al 17 dicembre 2022, con orario 11-19 dal lunedì al venerdì.



Gli artisti selezionati e in esposizione sono: Daniela Belanova, Brigitte Bourger, Amanda Brierley, Emas, M.C Gagliano, Bettina Horn, Mario Inverardi, Giorgi Kavelashvili, Melanie Korte, Laura Meize, Arlette Mendiata, Maria Nemeth, Sai Ravindranathan, Gerti Papesch, Mariam Plauchu, Andrea Rimoldi, Jade Saint-Paul, Sonia Salvetti, Sarocha T, Veronica Van Saften, Diandra e Simone Vasile e Cadenazzi, WaKubi Art, Anna Zhao.



Cura e direzione artistica: Loredana Trestin

Assistente curatore: Maria Cristina Bianchi

Responsabile organizzazione: Valentina Maggiolo



Art direction e web: Anna Maria Ferrari