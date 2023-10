La mostra sull'arte giapponese da Tenoha

Dal 27 maggio al 26 novembre nei bellissimi spazi di Tenoha arriva la mostra Storie di donne samurai.

Ispirata all’ultimo e omonimo libro di Benjamin Lacombe con i testi di Sébastien Perez, edito in Italia da L’ippocampo Edizioni la cui uscita è prevista per maggio, “Storie di donne samurai” trasporterà i visitatori nell’antica Kyoto tra battaglie, frecce e demoni.

La mostra

Grazie a un percorso multisensoriale, si scoprirà che il codice dei nobili samurai apparteneva anche a formidabili guerriere.

Donne pronte a ogni sacrificio, condottiere implacabili decise a esercitare il proprio potere con l’orgoglio e con le armi per cambiare il loro destino.

Queste e altre donne valorose hanno avuto esperienze significative nella storia e nella cultura, dal passato antico fino ad oggi, senza mai essere abbastanza riconosciute o menzionate nel corso del tempo. Ora è il momento di scoprire e valorizzare queste conoscenze sepolte.

Per incontrarle basterà visitare la mostra, sviluppata in uno spazio di 1100 mq dominato da un tempio giapponese con giardino zen e stanze sensoriali, dove la tradizione incontra l’innovazione tecnologica: tante animazioni, audio ed essenze e dove non mancheranno impattanti scenografie e video.