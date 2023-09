Gli sguardi e le storie dei soldati che hanno difeso Mariupl dall'assedio russo

L'assedio di Mariupol attraverso gli sguardi e le storie di chi ha resistito per mesi, in città e dentro l'acciaieria Azovstal: è il tema di una mostra fotografica a cielo aperto, su pannelli, che si può visitare in via Dante a Milano dal 3 al 17 settembre. Le fotografie e i testi sono tratti dal libro 'Eyes of Mariupol' della scrittrice ucraina Anastasiia Dmytruk.

Le immagini rappresentano le storie dei soldati che per mesi, fino al 20 maggio 2022, hanno combattuto per difendere la città ucraina nell'oblast di Donetsk, affacciata sul Mar d'Azov, fino all'ordine di arrendersi. Alcuni dei soldati, catturati dall'occupante e invasore russo, sono tuttora prigionieri di guerra. Ogni fotografia è accompagnata dal nome del soldato ritratto, da una citazione e dal racconto della sua storia.

Resistenza come i partigiani

"Per noi ucraini, queste persone hanno la stessa importanza che i partigiani hanno per gli italiani", spiega Zoia Stankovska, presidente dell'associazione UaMi, che ogni sera in piazza del Duomo organizza un presidio informativo sulla guerra d'aggressione da parte russa in corso da un anno e mezzo. "Vogliamo raccontare le loro storie, diffondere informazioni e presentare un punto di vista diverso da quello diffuso dalla propaganda russa da anni", continua Stankovska: "Speriamo che la mostra possa suscitare un dibattito e stimolare l'interesse verso queste persone, per comprenderne la vera natura e il motivo per cui hanno creduto che la Resistenza fosse l'unico cammino giusto da seguire".

Dopo la resa, la Russia si era impegnata a rispettare la Convenzione di Ginevra sui prigionieri di guerra. "Tuttavia, come spesso accade, la Russia non ha rispettato né gli accordi né il diritto internazionale. Attualmente quasi 2mila soldati rimangono prigionieri, vivendo in condizioni disumane e subendo torture, abusi fisici e sfinimento quotidiani, senza dimenticare atti di crudeltà come il massacro dei prigionieri nella colonia penale di Olenivka", conclude Stankovska. Tra i prigionieri ci sono anche numerosi civili, che si trovavano dentro Azovstal per ripararsi, quand'era diventato l'ultimo avamposto libero di Mariupol.