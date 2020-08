A Milano una mostra multimediale per bambini sui cetacei

Per tutti i bambini amanti del mondo acquatico, l'Acquario Civico propone Digital whales – Balene a Milano, una mostra multmediale dedicata ai capodogli. Niente animali nelle vasche, ma una esperienza multimediale interattiva promossa dal Comune di Milano – Cultura e dall’Acquario Civico di Milano e progettata dall’Istituto Tethys e da Verdeacqua, grazie alla Fondazione Cariplo, che vedrà protagonisti sei delle più amate e affascinanti specie di cetacei.

La mostra

Oltre 150 "pillole" di divulgazione scientifica visibili in Acquario in parte attraverso l’apposita App, in parte scaricabili dai visitatori della storica struttura nel Parco Sempione, con un linguaggio chiaro, intrigante e divertente. Informazioni, curiosità, giochi, video, per grandi e piccoli, pensati da chi studia balene e delfini da oltre 30 anni e da esperti di divulgazione scientifica. L’Istituto Tethys è infatti una delle principali organizzazioni del settore, dedicata proprio alla ricerca e alla tutela dei mammiferi marini del Mediterraneo.

L’iniziativa si articola in sei “uscite”, una ogni due mesi, ognuna all’insegna di una nuova specie: capodoglio, balenottera comune, stenella striata, globicefalo, megattera, orca. Le prime quattro sono comuni in Mediterraneo e in particolare nel Santuario Pelagos, la vasta area marina protetta per i cetacei, a breve distanza da Milano; le altre due, occasionali nelle nostre acque, sono emblematiche degli animali più affascinanti e amati nel mondo. Il progetto prevede anche incontri con celebrities, una serie di conferenze con i ricercatori di Tethys e, in concomitanza, un percorso-gioco per i più giovani a cura di Verdeacqua. Oltre al materiale visibile in Acquario saranno disponibili approfondimenti da portare a casa e rivedere in tutta calma. I visitatori potranno anche lasciare suggerimenti, partecipare a sondaggi, rispondere a quiz su questa fantastica “immersione” nel mondo dei mammiferi marini.

Per avere maggiori informazioni visitare il sito dedicato.