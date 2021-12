La maxi mostra di Banksy in stazione a Milano: 130 opere in esposizione, 30 sono inedite

L’arte di Banksy fa tappa a Milano Centrale, una delle più belle stazioni al mondo, la “porta” per eccellenza della città meneghina che ogni giorno accoglie visitatori e viaggiatori offrendo sempre nuove esperienze.

La mostra immersiva sul misterioso street artist di Bristol presenta 130 opere, con più di 30 nuove, mai esposte prima, tra cui “Ozone Angel”, “Steve Jobs” “Napoleon” e “Waiting In Vain”, che vanno ad aggiungersi a lavori e murales realizzati da giovani artisti anonimi di tutta Europa.

Il percorso espositivo raccolto il mondo dell'artista britannico, famoso per affrontare con ironia temi politici e di denuncia sociale. Vicino ai più iconici capolavori “Flower Thrower” e “Girl with Balloon” che lo hanno reso famoso in tutto il mondo, trova spazio anche una speciale sezione video che ripercorre la storia e il messaggio sociale dei murales realizzati da Banksy in strade, muri e ponti di tutto il mondo.

Come quasi tutte le mostre dedicate a Banksy, l'esposizione non è ufficialmente "riconosciuta" dallo street artist, che nella sua carriera si è sempre opposto alle esposizioni classiche, preferendo lasciare le sue opere in giro per le città, visibili per tutti.