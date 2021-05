Al Teatro Nuovo una mostra su Banksy con 60 opere d'arte e più di 30 murales a grandezza naturale

Il Teatro Nuovo di Milano, dal 14 maggio al 30 giugno, ospita l’artista “sconosciuto” più famoso al mondo, Banksy, con la mostra Banksy The World of Banksy - The Immersive Experience.

La mostra

La mostra si aprirà con un percorso espositivo di oltre 60 splendide opere d'arte di proprietà privata in versione stampata e più di 30 murales a grandezza naturale dell'artista più misterioso di tutti i tempi che ha conquistato il pubblico con ironia, denuncia, politica, intelligenza e protesta.

Banksy, artista e writer inglese, attivo dagli anni '90, ha rapidamente creato il suo mito con il suo stile provocatorio e la sua incessante ricerca dell'invisibilità. La sua fama non è dovuta solo all’arte, ma anche alla sua identità che, nonostante il successo, continua a rimanere ignota. Nel corso degli anni, Banksy è diventato il più famoso artista di graffiti al mondo, trasformando le strade di tutto il mondo da Londra a New York, da Berlino a Timbuctù, da Gaza a Tokyo, in tele giganti.

Da allora, il suo lavoro è sempre stato al centro di controversie: criticare la società, i politici, il consumismo e persino il mondo dell'arte con forti messaggi anticapitalisti, contro la guerra e antiautoritari. Nel 2010, insieme a nomi come Obama e Lady Gaga, è stato descritto dal Times Magazine come una delle prime 100 persone influenti al mondo. Probabilmente era l'unica persona anonima ad essere presente in quella lista.

Un rapporto complicato

Il suo rapporto con il mercato dell'arte - oggi più che mai - è complicato. Sosterrà che esegue arte per strada per evitare gli eccessi del sistema guidati dal mercato e che il mercato dell'arte servirà sempre per ultimo gli interessi dell’artista. Sebbene abbia mostrato più o meno costantemente una posizione contro la mercificazione dell'arte, di recente i suoi lavori hanno trovato acquirenti a prezzi record in molte aste.

Dopo le edizioni di successo di Parigi, Barcellona e Praga, la mostra riunirà opere di proprietà privata e riproduzioni di murales realizzate da giovani artisti anonimi di tutta Europa. Fornirà inoltre ai visitatori un'esperienza senza precedenti e coinvolgente che nel cuore del Teatro Nuovo farà rivivere l'atmosfera di strada.