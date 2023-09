A Casa Merini i ritratti speciali di Francesca Viridiana Bastoni

Autunno dedicato interamente alle donne nella museale Casa di Alda Merini, dove la grande poetessa milanese trascorse anni indimenticabili. Molte iniziative organizzate da Donatella Massimilla responsabile di Spazio Merini, hanno già preso il via calamitando così in via Magolfa 30, a Casa Merini, numerosi appassionati d’arte, di fotografia, di teatro e di poesia. Nei giorni scorsi c’è stato il vernissage della mostra fotografica di Francesca Viridiana Bastoni, giornalista e fotografa milanese, dal titolo “Un volto, una storia”. Una raccolta di immagini, sensazioni e pensieri, ma soprattutto di ritratti. Donne, famose o sconosciute, interpretate da Francesca Viridiana e realizzati per strada o nello studio.

E per ciascuno/a un pensiero ispiratore, richiami suggestivi da Kafka a Oscar Wilde, o il verso di una poesia di Francesco Sole, sotto il ritratto di Lucia Bosè, felice e sorridente in occasione del suo ultimo viaggio a Milano tre anni fa. Dice Francesca Viridiana: “Questa mostra nasce da una riflessione e, al contempo, anche da una sfida personale: è possibile cogliere, attraverso l’obbiettivo della macchina fotografica, le infinite variazioni che animano il volto? Nella galleria di scatti raccolti in sessioni fotografiche e in occasioni di esperienze di street photography avrete modo di scoprire nei ritratti esposti, nei tratti e negli sguardi sentimenti e stati d’animo ma forse anche cercare d’intuire il percorso che hanno portato alla loro comparsa; i moti di orgoglio, l’amore o semplicemente anche solo la meraviglia. Lavorando a queste foto ho imparato a conoscere e capire quanta vita e sorpresa o carattere si celavano dietro a un volto giovane o anziano e scoprire che esisteva una massima, il brano di una poesia o l’aforisma di un drammaturgo in grado di racchiuderne il senso più vero e autentico e scovarlo nella mia memoria.

Niente di che… Solo un fil rouge in grado di scandire con tappe il mio lungo, infinito, viaggio verso la conoscenza” La mostra resterà aperta fino al 29 settembre e sarà visitabile dalle ore 16 alle ore 19 E negli altri orari dei diversi eventi di “Spazio Alda Merini”.