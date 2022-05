"Behind the mask": in ospedale la mostra sugli eroi anti covid, senza mascherina

Per una volta senza mascherina. Ha inaugurato oggi, venerdì 6 maggio, "Behind the mask", letteralmente "dietro la mascherina", la prima mostra fotografica storytelling dedicata agli eroi anti covid e allestita all’ospedale San Carlo a Milano. La firma sull'iniziativa è del team di fotografi “Passion for click” Marco Fanchini, Barbara Elisa Leoni e Francesca Monaco. Obiettivo della mostra, spiegano gli organizzatori, è "ringraziare e dare un volto riconoscibile a chi ha vissuto e combattuto in prima linea l’emergenza covid 19".

Il reportage è corredato da interviste alle persone che hanno vissuto, e stanno ancora combattendo, il covid in prima persona: medici, infermieri, personale sanitario non medico ed ex pazienti. I protagonisti sono stati ritratti, volutamente, senza mascherina per poter mostrare appieno le loro espressioni ed emozioni: visi a volte sorridenti, in altri casi commossi, pensierosi, preoccupati, fiduciosi, ma soprattutto riconoscibili e liberi dalla maschera.

Il trio di fotografi milanesi ha voluto privilegiare il risvolto emotivo, evitando immagini di pazienti ricoverati, per veicolare un messaggio positivo e di rassicurazione. Alla mostra, che sarà visibile fino al 19 maggio nell'atrio dell'ospedale San Carlo, hanno contribuito anche Ado, associazione donatori ospedale San Paolo, e Dosca, associazione donatori sangue San Carlo. Dal 20 maggio l'iniziativa si sposterà all'ospedale San Paolo, fino al 5 giugno.