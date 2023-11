Mostra benefica "aiutiamoresq"

Parafrasando le parole della canzone dedicata al figlio da John Lennon, si potrebbe dire che spesso

L’arte è ciò che capita quando si è impegna in altre professioni…



Tre amici (ingegnere brevettista il primo; architetto prestato alla comunicazione il secondo; operaio,

politico e giornalista il terzo) accomunati da uno sguardo artistico sul mondo, hanno deciso di dedicare

alcune opere alle tragiche vite dei migranti e delle loro odissee in mare, e di offrire così il loro contributo

al prezioso lavoro di recupero dei naufraghi di ResQ [www.resq.it].

Trenta quadri, esposti martedì 28 novembre negli spazi della QuasiLocanda di Villapizzone, il cui ricavato

sarà interamente devoluto a ResQ per sottolineare e sostenere fattivamente l’incondizionata adesione

al loro slogan: persone che salvano persone.



Le composizioni multimateriali di Carlo Kratter, con oggetti raccolti sulle spiagge di Lampedusa; gli

acquerelli e i giochi di parole di Francesco Faina; le radici e i frammenti lignei di Roberto Vallini saranno

in vendita a prezzi simbolici per permettere a chiunque lo desideri di dare il proprio apporto a questo

progetto.



Anche la location non è casuale: la QuasiLocanda, locale cordiale, caldo e ospitale legato alla storica

Comunità di Villapizzone, da sempre porta avanti iniziative sociali basate sull’inclusione, l’accoglienza e

la solidarietà: la cornice perfetta per questa serata, in cui sarà possibile bere del buon vino mentre si

sceglie l’opera giusta da portare a casa o inserire tra i regali di Natale.





www.aiutiamoresq.it