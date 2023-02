A Milano apre Bubble World, la mostra immersiva con migliaia di bolle

Bubble World arriva finalmente a Milano: l’esclusiva mostra immersiva dedicata all'affascinante mondo delle bolle verrà ospitata infatti allo Scalo Farini dal 24 febbraio.

La mostra

A partire dal 24 febbraio, Bubble World condurrà i visitatori attraverso bubbleverse fantastici e immaginari: una location unica nel suo genere, a Lampo Scalo Farini, con ben 11 sale a tema bolle che accenderanno la fantasia e permetteranno di scoprire come, dall'infinitamente piccolo all'infinitamente grande, l'intero universo sia fatto di... bolle! E ancora, tante attività extra e giochi divertenti lungo tutto il percorso della mostra.

Si va dalla Bubble Getaway, una stanza con diversi tipi di bolle create con il sapone e l’UV da uno speciale robot, alla Bubble Ocean, una vera e propria sala oceano con palloncini di ogni tipo in cui tuffarsi, fino alla Bubble Bath Pit, una vasca da bagno gigante in cui immergersi tra palloni morbidi sovradimensionati e giocattoli giganti a forma di bolla. Seguono l'Infinity Room, una stanza di specchi senza confini grazie alla tecnologia 3D di punti e pianeti LED, e la Bouncing Cells, una stanza composta da 45 installazioni riflettenti e iridescenti.

La stanza a forma di bolla

Ma l'esperienza non si ferma e continua nella Giant Bubble Room, una stanza a forma di bolla gigantesca per viaggiare in un mondo colorato, e nella LED Strips Room, una stanza sensoriale di bolle ad effetto subacqueo che cambiano e riflettono i movimenti dei corpi delineando nuove forme. Ma i visitatori scopriranno molto altro ancora, dalla stanza dedicata alla realtà virtuale, per immergersi completamente in un pianeta composto da bolle, al simulatore di volo in mongolfiera (Flight Simulator) fino ad accoglienti nuvole gonfiabili per un momento di relax (Cloud Room).

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti on-line.