A Milano "Body worlds", la mostra con i cadaveri (veri)

A Milano torna "Body worlds", la grande mostra dedicata ai cadaveri. "Il dottor Gunther von Hagens, inventore della plastinazione, e la dottoressa ssa Angelina Whalley, curatrice della mostra, presenteranno a Milano dal 4 novembre 2022 al 26 febbraio 2023 presso la stazione di Milano Centrale, nella Galleria dei Mosaici, la loro nuova esposizione "Il Ritmo Della Vita", si legge in una nota degli organizzatori.

"L’esposizione offre una panoramica completa dell’anatomia e fisiologia del corpo umano, spiegando con un linguaggio chiaro le funzioni dell’organismo e dei vari organi così come le patologie ricorrenti legate alla nostra civiltà e il modo in cui insorgono. La mostra presenta il corpo umano in tutte le sue sfaccettature, le sue vulnerabilità e le sue potenzialità di fronte alle numerose sfide che deve affrontare in questo XXI secolo", proseguono i curatori.

"Il ritmo della vita - spiegano - chiama il visitatore a interrogarsi in maniera critica sul continuo bombardamento di stimoli a cui si è sottoposti nella vita moderna e agli effetti che questi anno nel lungo periodo sulla nostra salute fisica e mentale. Per mezzo di spiegazioni sull’alimentazione, il movimento o il rafforzamento del sistema immunitario, l’esposizione si pone l’obiettivo di dimostrare come sia possibile vivere bene, in salute e a lungo anche ai giorni nostri".

In mostra, come già successo nelle passate edizioni di "Bosy worlds" che hanno fatto tappa sotto la Madonnina, ci saranno cadaveri e organi veri trattati con la tecnica della plastinazione.