Mostra “Cantieri di Gadda”

Il groviglio della totalità

Politecnico di Milano

Spazio Mostre Guido Nardi

Via Ampère, 2 – Milano

Apertura dal 13/06/2024 all’11/10/2024 dalle 10 alle 19 (sabato e domenica chiuso)

Inaugurazione Mercoledì 12 giugno 2024, ore 18.00



A culmine e coronamento delle iniziative legate al cinquantenario della morte di Carlo Emilio Gadda (1893-1973), la mostra “Cantieri di Gadda” Il groviglio della totalità intende guidare il pubblico nell’officina del più grande prosatore del Novecento, trasformando in itinerario visivo i percorsi e le avventure di una scrittura in cui convivono, in maniera sorprendente, sapere tecnico-scientifico, letteratura e filosofia.



La novità della mostra, ideata dal Centro Studi Gadda dell’Università di Pavia in collaborazione con la Scuola di Architettura del Politecnico di Milano, non è soltanto nella ricchezza di libri, carte e manoscritti che vengono esposti per la prima volta, ma nella scelta di inserire lo scrittore nel suo mondo, in dialogo coi luoghi della vita, le città, le stanze, le amicizie, i mobili e gli oggetti e gli utensili che, insieme a volumi, riviste, immagini hanno definito l’ambiente in cui Gadda pensava e operava.



INFO: https://www.eventi.polimi.it/events/inaugurazione-mostra-cantieri-di-gadda-il-groviglio-della-totalita/



Immagine: Tullio Pericoli, Carlo Emilio Gadda, 2012, olio e matite su tela. (Collezione privata)