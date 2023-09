La mostra che trasforma le celle frigorifere in spazi culturali

Apre al pubblico, da venerdì 29 settembre a domenica 22 ottobre, la mostra Cadavre exquis dell'artista Chiara Sorgato (Padova, 1985), allestita all'interno della monumentale cella frigorifera dell'ex macello di Trezzano sul Naviglio, convertita in un contenitore di ricerca contemporanea.

La mostra

La mostra rappresenta l'appuntamento inaugurale di Quintoquarto, progetto realizzato da Luca Zuccala nato da un’idea di Sofia Alberti, con l'obiettivo di dare nuova vita alle celle frigorifere abbandonate, trasformandole in hub culturali e spazi espositivi per l'arte contemporanea.

Il progetto espositivo "Cadavre exquis" verte su uno dei temi chiave che connotano lo spazio di un ex macello: la stretta relazione fra la vita e la morte, il loro ciclico essere e divenire. Da qui il titolo della mostra, che vuole affrontare la tematica in maniera complessa e profonda, rivelando al contempo una colta ironia: Cadavre exquis è infatti un chiaro riferimento al “Cadavere squisito”, celebre gioco di composizione verbale surrealista in voga negli anni Venti del Novecento.

Il percorso espositivo si articola in un'installazione centrale, cuore pulsante della mostra, e in cinque dipinti su carta disposti lateralmente

L'installazione centrale, suddivisa in cinque grandi pannelli, si presenta come un “cadavere pittorico” che si (de)compone in cinque “pezzi”: un evidente richiamo ai pezzi di carne che fino a pochi anni fa erano conservati nella vecchia cella frigorifera del macello. Il visitatore è invitato ad addentrarsi fra i pannelli, che come quinte sceniche compongono un unico organismo pittorico teatrale.

I cinque pannelli rimandano alle altrettante categorie di elementi naturali: terra, acqua, vegetali, funghi e animali. Il percorso espositivo propone così un viaggio dal microcosmo al macromondo, alla ricerca delle profonde interconnessioni fra gli elementi. Al contempo, ispirandosi al gioco surrealista del cadavre exquis, l'artista ha raffigurato gli elementi come se fossero osservati al microscopio, rendendo alquanto difficile riconoscerli e sottolineando come la materia si rassomigli più di quanto ci aspetteremmo.

L’interconnessione tra i differenti elementi della natura

Spiega Chiara Sorgato: “Il cuore dell'esposizione è l’installazione centrale. Il mio desiderio è rendere al meglio, sia visivamente sia idealmente, l’interconnessione tra i differenti elementi della natura e il principio di necessità che li connette. Un rapporto di vita e morte, ma pure di sostentamento reciproco. Per questo l’installazione rappresenta una sorta di chimera, articolata non in diverse parti di animali, ma nelle cinque categorie di elementi naturali: terra, acqua, vegetali, funghi e animali. Sottendo dunque non solo l’ovvio rispetto verso il ciclo che conduce da un elemento ad un altro, ma l'impossibilità per tali parti di esistere senza le altre. In un luogo come un macello, d’altro canto, vita e morte necessariamente si intrecciano, io trovo in modo poetico”.

Sorgato assorbe e riflette la memoria del luogo sia scomponendo l'installazione centrale in cinque “pezzi”, come se fosse una carcassa animale, sia compiendo un'accurata scelta dei materiali. L'artista ha infatti impiegato una pellicola geologica fatta di olio, stesa su tre differenti supporti che richiamano i materiali storicamente utilizzati nella cella: alluminio (ferro), plexiglass (plastica), cartone (carta). Inoltre, le trasparenze e i giochi dei riflessi prodotti dal metallo e dal plexiglass integrano perfettamente l'installazione nello spazio circostante e permettono di "assimilare" il fruitore dentro l'installazione.

Ai lati dell'installazione centrale, come appendici o bracci, si diramano cinque dipinti su carta, che richiamano i dettagli-particelle dell'organismo centrale proiettandoli in uno spazio paesaggistico sospeso tra il metafisico e il fitomorfico. La rappresentazione, che si ispira all'iconografia ritrattistica, restituisce la corretta importanza alle cellule e alle molecole, imprescindibili parti di un organismo universale.