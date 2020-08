Una mostra sui "Cieli Impossibili" in arrivo a Milano. Orari e biglietti

A Milano arriva la mostra di Davide Tranchina, "Cieli Impossibili", al Gaggenau DesignElementi Hub fino al 22 settembre. La mostra, curata da Sabino Maria Frassà, è incentrata sul tema della distanza e dell'utopia. In mostra 15 opere, per lo più inedite, realizzate attraverso la tecnica dell'off-camera che ha reso celebre l'artista a livello internazionale.

Il fotografo dell'utopia

Come spiega il curatore Frassà: "Davide Tranchina è il fotografo dell'utopia. Le opere in mostra sono caratterizzate da linee e colori che portano lo spettatore a vedervi immagini di orizzonti, albe o tramonti. In realtà ciò che vede lo spettatore, come spesso nel lavoro di Tranchina, non esiste e non è mai esistito, sono cieli "volutamente" impossibili. L'artista innesca un cortocircuito sensoriale tra figurazione percepita e realtà registrata che provoca, in misura maggiore rispetto ai precedenti lavori più mimetici, una vertigine non solo per la distanza tra noi e il cielo, ma anche per l'ambiguità stessa dell'immagine: il "come se" spinge lo spettatore a domandarsi se ciò che vede sia realmente un orizzonte o meno. Si comprende come per Tranchina l'arte e la fotografia non registrino ciò che l'essere umano riesce a percepire, quanto una realtà ontologica. L'arte fornisce gli elementi per vedere ciò che l'occhio umano - inteso come organo - da solo non riesce a cogliere. I cieli impossibili di Davide Tranchina, riduttivo e tecnicamente sbagliato definirli "scatti fotografici", finiscono così per risultare immagini universali che colgono e danno forma all'inconscio archetipico dell'essere umano".

Prenotazioni

E' possibile visitare la mostra su appuntamento scrivendo a: infocramum@gmail.com | gaggenau@designelementi.it o telefonando al numero 02.29015250