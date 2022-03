La mostra a Milano in compagnia di King Kong

Domenica 3 aprile alle ore 17 la Cineteca Milano Mic ospiterà lo scrittore, regista e sceneggiatore Manlio Castagna. Per l'occasione, il regista sarà "guida d'eccezione per un giorno" alla scoperta della mostra Nella mano di King Kong, un omaggio al maestro degli effetti visivi Carlo Rambaldi e a una delle sue più celebri creazioni.

La mostra

Organizzata da Cineteca Milano in collaborazione con Fondazione Culturale Carlo Rambaldi e inaugurata a fine ottobre 2021, la mostra intende celebrare la memoria del maestro, uno dei più grandi talenti del cinema italiano nel mondo. Per la prima volta i materiali della collezione privata di Rambaldi, tra cui acquarelli e bozzetti originali del processo creativo dell'artista, ma anche oggetti e diapositive, sono raccolti in un percorso davvero unico. Pezzo forte della mostra è la mano gigante di King Kong (dalle dimensioni di 6x2 mt), capolavoro insuperato di effetti speciali.

A corollario della mostra, per coinvolgere un pubblico trasversale e intergenerazionale rendendolo partecipe di un’esperienza attiva nella suggestiva location del Museo Interattivo del Cinema, alcuni personaggi d’eccezione vestiranno i panni di “guida per un giorno”: ognuno di loro accompagnerà il pubblico in una visita atipica alla scoperta degli straordinari materiali preparatori realizzati da Rambaldi e potrà raccontare ai visitatori il suo King Kong e la sua passione per il cinema. Dopo Victor Rambaldi, figlio del maestro, regista, sceneggiatore e docente all’American University of Rome, e M¥SS KETA, artista istrionica, pop star riconosciuta a livello mondiale, è la volta di Manlio Castagna, che guiderà il pubblico alla scoperta del "suo" King Kong.