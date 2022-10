Mostra collettiva “iif per milano pride”

Istituto Italiano di Fotografia (IIF) partecipa alla 17ª edizione del Milano PHOTOFESTIVAL con un ricco palinsesto di mostre monografiche e collettive, con lo scopo di valorizzare il talento dei propri studenti e la cultura dell’immagine.



Tra le varie esposizioni, lunedì 17 ottobre 2022 inaugura “IIF per Milano Pride” con un talk di Alice Redaelli dalle 18:00 alle 19:00, presso Biblioteca Zara (viale Zara 100, Milano). Per partecipare al talk è obbligatorio prenotarsi scrivendo nome, cognome e contatto telefonico a c.bibliozara@comune.milano.it.



La mostra, visibile fino al 29 ottobre 2022, propone le cinque campagne di comunicazione realizzate dai fotografi IIF per Milano Pride. Un’occasione preziosa per sensibilizzare sulle tematiche legate alla comunità LGBTQA+.



Istituto Italiano di Fotografia dal 2013 mette a disposizione creatività, sensibilità ed entusiasmo nella realizzazione di campagne e reportage per Milano Pride e le sue attività, in qualità di sponsor tecnico. Ogni anno gli studenti di IIF vengono guidati nella realizzazione dei progetti da Alice Redaelli, responsabile comunicazione del Milano Pride. Dal 2013 Alice è volontaria del Milano Pride e del CIG Arcigay Milano e dal 2017 Alice lavora con i fotografi IIF coinvolgendoli in un autentico percorso didattico-formativo che include la conoscenza dei temi, la necessità di rispondere alle richieste di un progetto e la possibilità di esprimere la propria creatività senza imposizioni esterne.







Producer: Alice Redaelli



Fotografi per la Campagna 2022. Diritti senza Conflitti: Alessia Angelo, Antonella Castelnuovo, Pietro Di Pace, Roberta Gianfrancesco, Rossella Mele, Delfina Picchiettini e Alessandra Rinaudo.



Fotografi per la Campagna 2020 (scattata da remoto durante il lockdown) L’altro Pride. Il Pride è famiglia. Il Pride resiste: Marco Arici | Cosimo Beduini | Francesca Binda | Ylenia Bonacina | Zelinda Colucci | Daniela De Rosa | Flavia Fusilli | Alessia Sardiello | Alice Tarenzi



Fotografi e videomaker per la Campagna 2019 La Prima Volta Fu Rivolta: Cristina Abbate | Valentina Acquaviva | Alessia Cattaneo | Annalaura Cattelan | Anna Carmosino | Pietro Gigante | Ivan Grgurovic | Manuela Queirolo | Francesco Sale | Davide Verri



Fotografi e videomaker per la Campagna 2018 Civili ma non abbastanza: Claudete Alves | Elena Benvenuto | Lara Franz | Elena Maldifassi | Florentina Marzorati | Beatrice Mazzucchi | Marvin Morales | Clara Parmigiani | Francesca Pirelli | Veronica Maria Chiara Sala



Fotografi e videomaker per la Campagna 2017 Diritti senza confine:

Alberto Barbarotta | Alessandra Canepa | Martina Civardi | Xawa Wella | Myriam De Rosa | Enya Marmori | Valentina Marzorati | Irene Davì | Federica Magliano | Sara Carrara



Orari di apertura mostra: martedì e giovedì 9:00-14:00, mercoledì e venerdì 14:00-19:00, sabato 10:00-14:00, lunedì e domenica chiuso.







