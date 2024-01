Mostra collettiva Manifiesto in dono

MANIFIESTO IN DONO - Prima edizione



dal 25 al 27 gennaio 2024 - h. 16 -19



Manifiesto Blanco ha deciso di sostenere altre Associazioni che operano - senza scopo di lucro – a progetti di valenza sociale: con la certezza che il “dono” abbia la capacità di cambiare le situazioni, i rapporti, le azioni, le persone e il modo di vedere il mondo.



Per questa prima edizione di Manifiesto in Dono – iniziativa nata da un’idea di Myra Palange – la nostra Associazione ha voluto aprire le porte della sua Galleria d’arte in via Benedetto Marcello 46 a Milano a “La forza e il sorriso”, una Onlus che organizza laboratori di bellezza dedicati a donne in trattamento oncologico, presso ospedali e associazioni di volontariato su tutto il territorio italiano, perché ritrovino la forza dentro di sé e il sorriso davanti allo specchio. Grazie a questi laboratori totalmente gratuiti, le partecipanti possono esercitarsi e mettere in pratica i consigli dei consulenti di bellezza, non solo durante l’incontro guidato, ma anche a casa, utilizzando prodotti cosmetici offerti da 31 prestigiose aziende del settore. Questa sinergia rappresenta il principale atto di responsabilità sociale del settore cosmetico nazionale, con il patrocinio di Cosmetica Italia, l’associazione nazionale delle imprese cosmetiche.



Sono 15 gli artisti, selezionati dalla direzione artistica di Manifiesto Blanco, che hanno deciso di aderire al progetto: Andrea Mori, Anna Giuntini, Annalisa Di Meo, Armando Tinnirello, Francesca Veneri, Gigi Tramezzani, Giulia Nelli, Johnny Pixel, Kazuto Takegami, Luca Conca, Manuela Manes, Maurizio Cariati, Mercedes Cuman, Mila Frueh, Ugo Ambroggio. Ogni artista ha donato un’opera site-specific dedicata al tema che verrà allestita insieme alle altre per creare una mostra

collettiva, ospitata negli spazi della Galleria: tutto il ricavato della vendita, così come le opere che dovessero restare invendute, saranno consegnati ai rappresentanti della Onlus beneficiaria alla chiusura dell'evento.



Per questo motivo vi chiediamo di unirvi a noi con la vostra solita attenzione e partecipazione, questa volta con una motivazione ancora più significativa e importante: trasformare il dolore in speranza e il coraggio in sorrisi.







Questa mostra, prodotta da Manifiesto Blanco, è stata organizzata in collaborazione con La forza e il sorriso Onlus