Mostra "I colori giapponesi" alla Chie Art Gallery di Milano

"L’arte italiana per il Giappone". Dal 16 al 23 ottobre 2021, gli spazi della Chie Art Gallery, in viale Premuda 27 a Milano, ospiteranno una mostra pittorica organizzata dalla gallerista Chie Yoshioka e dal critico d’arte e scrittore Pasquale Di Matteo.

Colori giapponesi, questo il titolo dell’evento, si compone di un’esposizione in galleria per una settimana, con il vernissage fissato per martedì 19 ottobre, ore 18, e di un percorso successivo, con un video per ciascun artista partecipante, in cui il critico Di Matteo sviscererà l’espressione stilistica dell’opera esposta in galleria e di altre rielaborate in ambienti virtuali, in modo da creare una sorta di mostra personale.

Le parole del critico saranno tradotte da sottotitoli in lingua giapponese, in modo da veicolare tutti i video in Giappone attraverso i canali della Dott.ssa Yoshioka e dello stesso Pasquale Di Matteo, da alcuni anni referente per l’Italia di importanti associazioni culturali nipponiche.

La mostra è, come tutti gli eventi di Di Matteo, a numero chiuso e solo per un massimo di venti artisti, in modo da dare il giusto spazio a tutti. Di Matteo ha selezionato artisti che, ciascuno con la propria peculiarità stilistica, sappiano esaltare la natura e la vita umana, verso cui in Giappone si nutre un profondo rispetto.

Colori giapponesi è la seconda mostra organizzata da Pasquale Di Matteo e Chie Yoshioka con chiari riferimenti al Giappone, dopo Fusion Art, del luglio 2019 e che avrebbe dovuto avere una prosecuzione a Tokio ad agosto 2020, evento posticipato a data da destinarsi a causa della pandemia. L’evento in Chie Art Gallery dal 16 al 23 ottobre sarà occasione per gli amanti dell’arte di conoscere artisti tra i più attivi nell’attuale panorama artistico italiano e di scambiare pareri con il critico Di Matteo, che sarà presente tutti i giorni dell’esposizione.



"Se nella tua arte l'attenzione per la natura e per la figurazione assumono contorni quasi mistici, questo è l'evento per superare i confini dell'Italia".

I COLORI GIAPPONESI



Chie Art Gallery

Viale Premuda 27 Milano

Dal 16 al 23 Ottobre 2021

Vernissage 19 Ottobre 2021 ore 18



Orari Galleria:

dal sabato 16 ottobre a sabato 23 ottobre

11 –18.30

Domenica chiuso

