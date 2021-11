Fino al 2 dicembre all'Institut français la mostra “Coluche. Il comico politico”

Verrà inaugurata martedì 23 novembre alla Mediateca dell’Institut français di Milano Coluche, il comico politico, la mostra dedicata al celebre attore e comico francese che farà da preludio alla presentazione dell’omonimo libro dello scrittore e chansonnier Giangilberto Monti, prevista per il 2 dicembre alle ore 18.00. La mostra propone vinili e vignette su Coluche, tratte dalla collezione privata dell’organizzatore musicale Jean-Luc Stote, tra cui alcune pagine di Charlie Hebdo dell’epoca, il magazine ideato da François Cavanna, e due rari numeri di Charlie-Matin, il quotidiano uscito in concomitanza con la candidatura del comico Coluche alle Presidenziali del 1981, poi vinte da François Mitterrand.

Il prezioso materiale esposto evidenzia il profondo legame tra poliitca e spettacolo creato da Coluche, legame che in Italia ha portato alla degenerazione della comunicazione politica, soprattutto nei talk-show televisivi e nelle elezioni che si sono succedute dagli anni Novanta in poi. «Il mio libro - spiega Monti - non è un saggio storico o un pamphlet politico, ma una biografia romanzata e divertita del buffone più amato di Francia, perché la storia di Coluche ci aiuta a capire quello che ha attraversato il nostro Paese.

Se la comicità diventa una branca della politica, allora la politica è solo una delle tante industrie dello spettacolo? O forse la satira è un ingrediente necessario alla democrazia e allora, nell’eterna lotta tra il re e il buffone, poiché l’orrore è umano, riderci sopra ci aiuta a vivere». Coluche, il comico politico è pubblicato da Miraggi Edizioni e dedicato al vignettista satirico Cabu, nome d’arte di Jean Cabut, ucciso nell’attentato terroristico contro Charlie Hebdo il 7 gennaio 2015.