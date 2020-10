La guerra al covid vista con gli occhi di medici, infermieri: la mostra in centro a Milano

Una serie di fotografie che raccontano i mesi vissuti in corsia. Hope Onlus ha organizzato "Covid-19 storiedisperanza", una mostra che racconta l’esperienza di medici, infermieri e volontari durante i mesi più critici della pandemia. L’esposizione è stata allestita in Corso Vittorio Emanuele e si inserisce all’interno di un progetto che prevede, oltre alla mostra, anche un programma di educazione e formazione rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado.

"Quello che abbiamo visto in questi giorni è un intero sistema messo al servizio della vita e della salute. Con tutto il reparto della sanità in prima linea, ma anche tanti altri settori che hanno operato in silenzio, come le forze dell’ordine e il volontariato – ha affermato Alessandra Tripodi, Viceprefetto di Milano —. Se l’Italia ha dato una bella testimonianza di sé in tutta Europa e nel mondo è perché ha saputo reagire come sistema e costruire una rete che ha consentito di rispondere all’emergenza".

La mostra

La mostra fotografica resterà a Milano per tre mesi per permettere all’organizzazione non profit milanese di coinvolgere il maggior numero di studenti in un programma di sensibilizzazione alla cittadinanza attiva, al rispetto delle norme, alla solidarietà. Da Milano la mostra proseguirà nelle città di Bergamo, Brescia, Londra, Parigi, Brasilia.

La mostra è suddivisa in 4 sezioni: città, 10 fotografie delle 4 regioni italiane più colpite nel periodo di lockdown (Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto); ospedali, 6 fotografie della vita dei nosocomi improvvisamente trasformata; protagonisti, 2 fotografie dei volti di chi ha vissuto in prima linea la pandemia a servizio dei malati e infine Hope in azione, 12 fotografie sull’operato umanitario dell’organizzazione non profit, a servizio degli ospedali in Italia e all’estero, con la testimonianza della prima missione di emergenza sanitaria Covid-19 in Brasile.

"Il Progetto 'Covid-19 storiedisperanza' profondamente voluto da Hope Onlus testimonia l’umanità che nelle emergenze, nella sofferenza, nel dramma riesce a fare la differenza per sé e per gli altri. Si narrano storie e momenti in cui, dietro la propria immagine e i ruoli istituzionali, la persona ha saputo e ha voluto offrire agli altri per far fronte alla tragedia. Sono “storie di speranza” perché raccontano la profonda speranza di un bene condiviso che rappresenta il valore fondante delle scelte di tutti coloro che non si sono risparmiati nel sacrificio e nella dedizione personale. Una speranza operativa non rappresentata solo da un astratto ideale, ma da un impegno quotidiano e un desiderio di aiutare, nonostante i limiti. I limiti di risorse, i limiti di cura, i limiti delle istituzioni. Ma sempre una speranza operativa".

Gli scatti sono stati realizzati dai fotografi: Andrea Frazzetta, Nanni Fontana, Marco Garofalo, Eugenio Grosso, Greta Stella, Matteo Biatta, Vittorio Sciosia, Massimo Allegro, Claudio Palmisano.