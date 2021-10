"Corpus Domini" a Palazzo Reale racconta il nuovo corpo contemporaneo

Dal 27 ottobre al 30 gennaio a Palazzo Reale arriva la mostra “Corpus Domini. Dal corpo glorioso alle rovine dell’anima”, curata da Francesca Alfano Miglietti, promossa e prodotta da Palazzo Reale, Comune di Milano-Cultura in collaborazione con Marsilio Arte e con Tenderstories.

Un'esibizione dedicata al "corpo dello spettacolo"

Il titolo vuole essere un riferimento alla scomparsa del “corpo vero” a favore del “corpo dello spettacolo” e all’insorgere nella contemporaneità di nuove forme di rappresentazione. 111 opere tra installazioni, sculture, disegni, dipinti, videoinstallazioni e fotografie, di 34 artisti noti a livello internazionale in un percorso espositivo che si sviluppa in circa mille metri quadrati di superficie.

Le opere

In esposizione le opere di: AES+F, Janine Antoni, Yael Bartana, Zharko Basheski, Joseph Beuys, Christian Boltanski, Vlassis Caniaris, Chen Zhen, John De Andrea, Gino de Dominicis, Carole A. Feuerman, Franko B, Robert Gober, Antony Gormley, Duane Hanson, Alfredo Jaar, Kimsooja, Joseph Kosuth, Charles LeDray, Robert Longo, Urs Lüthi, Ibrahim Mahama, Fabio Mauri, Oscar Muñoz, Gina Pane, Marc Quinn, Carol Rama, Michal Rovner, Andres Serrano, Chiharu Shiota, Marc Sijan, Dayanita Singh, Sun Yuan e Peng Yu, Gavin Turk. Presente in mostra anche una sezione dedicata a Lea Vergine e alla sua preziosa e singolare ricerca nel campo della Body Art.

“Siamo lieti di essere al fianco di Palazzo Reale e del Comune di Milano per questa grande esposizione che porta nomi di primo piano dell’arte contemporanea a Milano, alcuni per la prima volta – ha dichiarato Moreno Zani, fondatore di Tenderstories – Mai come in questo momento storico la cultura è un asset fondamentale per l’Italia, da sostenere attivamente in quanto forza motrice della ripartenza e spina dorsale della nostra comunità”.

