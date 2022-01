Mostra d'arte amars III

L’organizzazione “Art Space” è lieta di comunicare l’apertura della mostra “Amars III” curata e ideata da Eva Amos, art creator dell’evento. La mostra si svolgerà in un sofisticato spazio espositivo della città di Milano, presso Hub/Art, via Privata Passo Pordoi 7/3, dal 18 gennaio al 1 febbraio.



L’inaugurazione avverrà il 18 gennaio dalle ore 17 in cui ci sarà un evento di live-painting eseguito da Filippo Bragatt, artista milanese famoso per le installazioni e per i grandi ritratti di personaggi famosi. Alla presentazione dell’evento che si svolgerà alle ore 19.00 parteciperanno la curatrice della mostra Eva Amos e la critica d’arte Alisia Viola.



Attraverso un panel di artisti internazionali “Amars III” permetterà lo scambio di visioni diverse su problematiche che uniscono tutto il mondo.

Il progetto espositivo avrà come tema principale l’amore e tutte le possibili sfumature che si possono cogliere. L’arte racconta l’amore e lo fa con migliaia di sfumature di colore. Da una pittura classica ad un’altra contemporanea e astratta, tutti gli artisti raccontano una personale visione e percezione dell’amore. Il rapporto di coppia si è evoluto nel tempo e così anche la sua rappresentazione. Timido o passionale, mitologico o surreale, l’amore è da sempre fonte di ispirazione per gli artisti.

All’esposizione parteciperanno Pittori, Scultori e Fotografi.

In questa mostra d’arte esibiranno artisti emergenti che provengono da tutto il mondo: Finlandia, Messico, Arabia Saudita, Moldavia, Russia, Cina, Corea del Sud e Italia.



La prenotazione è obbligatoria tramite email: arsartspace@gmail.com