Mostra d'arte "ars tempus"

Art Space presenta l’apertura della prima edizione della mostra collettiva “ARS TEMPUS” che si svolgerà il 8 giugno dalle 17 alle 20.30 presso la moderna galleria HUB/ART, durante il periodo della settimana di Design. La serata di vernissage prevede il live painting dell’artista milanese Filippo Bragatt e la presentazione ufficiale della mostra tenuta dalla curatrice Eva Amos e dal critico d’arte Luca Siniscalco, dopodiché prosegue la cerimonia di premiazione degli artisti vincitori. La serata di opening sarà accompagnata dalla splendida voce della cantante lirica Darina Shipylina dal teatro di Kiev.



Nella società ultramoderna di oggi, sempre connessa e frenetica, dove tutto può svanire da un momento all’altro, dovremmo forse fermarci e riflettere su un tema così importante che fatichiamo a comprendere. L'idea principale della mostra Ars Tempus è quella di far riflettere il pubblico sull’importanza del tempo. Ars Tempus ne esplora il valore e la sua comprensione mostrando opere che, attraverso l’utilizzo di diversi media e linguaggi artistici, coinvolgono il visitatore in un viaggio personale sugli effetti del trascorrere del tempo. L’internazionalità dei partecipanti rende il confronto ancora più intenso ed interessante: gli artisti provengono da 13 paesi diversi, ovvero Brasile, Cina, Germania, Grecia, Francia, Libano, Polonia, Repubblica Ceca, Russia, Serbia, Stati Uniti d’America, Sudafrica, Italia.



La mostra Ars Tempus avrà luogo dal 8 al 30 giugno 2022 presso la galleria HUB/ART in via Privata Passo Pordoi 7/3, Milano



Opening: mercoledì 8 giugno dalle ore 17 alle 20.30

Orari: lunedì-venerdì ore 10-12.30 e 14-18



www.artspacemilano.com