Mostra d'arte contemporanea internazionale "gifts of art- 4th milan edition: un viaggio emozionale tra doni artistici e bellezza estetica"

Milano, 1 dicembre 2023 - La Galleria Cael ospiterà la quarta edizione della mostra d'arte contemporanea internazionale "Gifts of Art", un evento organizzato con passione da Divulgarti, supportato dall'Associazione ARconTE e curato da Loredana Trestin. Questa straordinaria esposizione, che si terrà dal 1 al 15 dicembre 2023, riflette il concetto che l'arte sia un dono, manifestandosi non solo nelle opere esposte ma anche nell'esperienza coinvolgente creata per i visitatori.

Situata strategicamente in Via Tenca, tra la Stazione Centrale e Piazza della Repubblica, la Galleria Cael si presenta come uno spazio innovativo che unisce l'estetica glamour delle nuove gallerie newyorkesi con la calda accoglienza dell'ambiente circostante. Qui, la bellezza delle creazioni artistiche si fonde armoniosamente con l'ambiente, trasformando la visita in un'esperienza unica.

La mostra vanta la partecipazione di 19 artisti internazionali, tra cui spiccano nomi come Archetipo Artenauta, Amanda Brierley, David Brundirks, Claudia Büchner-Thron, Caropour, Laura Chitrangolo, Ekaterina Chorina, Annabelle Gaydier, Gerda Heitmann, Michaela Kuhl, Fani Nubes, Minttu Polso, Altin Qoku, Rue, Margarita Sept, Karin Sonesson, J. Cathrin Stricker, White Canvas by Fernanda Gutiérrez, Krista Zane Su?e. Il patrocinio delle segnalatrici d'arte Francesca Angelini, Ludovica Dagna, Giulia Lanza, Valentina Maggiolo, Anna Poddine, Chiara Quintavalla e Beatrice Sorlino conferisce ulteriore autorevolezza all'evento, guidando i visitatori attraverso le straordinarie opere esposte.

Il concept "GIFT OF ART" riflette il pensiero che l'arte sia un dono, un concetto che trova eco in un antico detto: "Il vero dono è dare di sé". Questa quarta edizione diventa un'occasione unica per riflettere su quanto l'arte possa essere un dono prezioso nella vita quotidiana.

La mostra si inaugura l'1 dicembre alle ore 18 e sarà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 11.00 alle 19.00, fino al 15 dicembre 2023. Durante l'inaugurazione, il curatore presenterà l'evento e saranno realizzate interviste agli artisti. I partecipanti sono invitati a concludere la serata con una piacevole bicchierata.

La Galleria Cael sarà il palcoscenico di un'esperienza unica, dove l'arte diventa un dono, un ponte tra il creatore e l'osservatore, tra il dare e il ricevere.

