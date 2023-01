Mostra d'arte restart

Art Space presenta la prima edizione della mostra d’arte collettiva “RESTART” che si svolgerà dal 19 Gennaio al 2 Febbraio presso la Galleria HUB/ART in Via Privata Passo Pordoi, 7/3, Milano.

La serata di vernissage del 19 Gennaio prevede la presentazione ufficiale a partire dalle ore 18.30 da parte dalla curatrice Eva Amos e dal critico e giornalista culturale Emanuele Beluffi. Inoltre interverrà con un saluto la Console Generale dei Paesi Bassi a Milano, Mascha Baak. Prosegue la cerimonia di premiazione di 7 artisti vincitori. La serata di opening sarà accompagnata dalla musica di “AQSTIKERS”.

Il progetto espositivo dal titolo “RESTART” vuole approfondire il tema dell’inizio e della ripartenza, argomento molto sentito negli ultimi anni. La scelta del tema nasce ricollegandosi al periodo in cui avverrà la mostra, il mese di gennaio, il primo dell’anno, il grande nuovo inizio pieno di propositi.

L’inizio infatti è momento in cui il pensiero diventa azione, è quell’istante dinamico in cui la possibilità si trasforma in concretezza, dando avvio a una nuova avventura e a un nuovo percorso. Che sia la nascita di una vita, la volontà di rinnovarsi con una nuova carriera, la necessità di ripartire dopo un periodo difficile, oppure il desiderio di lasciare tutto e ricominciare con un viaggio ricco di esperienze, l’inizio è un tema caratterizzante della vita di tutti noi. Anzi, il tema risulta ancora più attuale se pensiamo a ciò che abbiamo dovuto affrontare in questi ultimi anni: una pandemia globale senza precedenti, paure esistenziali, incertezza, isolamento sociale. Ora più che mai si fa sentire il bisogno di un nuovo inizio e una nuova ripartenza che ci aiuti a guardare al futuro con maggiore serenità e speranza.

La mostra di arte contemporanea vedrà la partecipazione di 40 artisti emergenti internazionali provenienti da diversi paesi come Corea del Sud, Islanda, Francia, Germania, Libano, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Russia, Stati Uniti d’America, Turchia, Ucraina, Italia.



Opening: giovedì 19 gennaio dalle ore 17 alle 20.30

Periodo della mostra: 19 gennaio - 2 febbraio 2023



La prenotazione obbligatoria tramite email: arsartspace@gmail.com