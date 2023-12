Mostra della street artist Afgana Shamsia Hassani

SHAMSIA HASSANI al Padiglione della Biblioteca di Baggio



Le opere della famosa street artist afgana sono esposte al Padiglione della Biblioteca di Baggio (www.padiglione.org) – Via Pistoia, 10 - Milano. Ingresso gratuito previo tesseramento annuale (5€).

La mostra sarà inaugurata Domenica 17 alle 15 con la presenza di Giovanna Cardarelli del CISDA (Coordinamento Italiano Sostegno Donne Afgane).

La mostra è aperta tutti i pomeriggi dalle 15.00 alle 19.00 fino al 30 dicembre (escluso 24/25/26)



Nata nell'aprile 1988, è la prima artista di graffiti (Street Art) donna dell'Afghanistan. Attraverso le sue opere, Shamsia ritrae le donne afghane in una società a predominanza maschile. La sua arte dà alle donne afghane un volto diverso, un volto dotato di potere, ambizioni e volontà di raggiungere obiettivi. Le sue opere sono state esposte in vari musei nel mondo: Los Angeles, New York, Parigi. Shamsia Hassani ha insegnato scultura fino a dicembre 2021. Ora è costretta a vivere nascosta a causa della sua attività di scrittrice di strada. I suoi murales vengono costantemente cancellati dalle autorità, ma lei non si ferma, perché, dice, "l'arte è più forte della guerra".



Popolare Giardino.